阿里的急彈，帶動港股大漲。周二香港恆生指數收漲634.28點或2.72%，為23983.66點。國企股(H股)漲252.35點或3.05%，為8527.12點。

阿里巴巴大漲12.2%，報126.5港元，為全日表現最好藍籌股。阿里執行長張勇周一在內部信中宣布組織重整，將新設中國數位商業和海外數位商業兩個部門，前者將管理淘寶和天貓等業務；另外副財務長徐宏將扶正為財務長。

科技指數飆升4.2%。阿里旗下阿里健康也漲6.6%，騰訊漲3.5%，美團漲5.7%，百度漲9.8%，嗶哩嗶哩漲6.6%。

中國恆大漲1.1%，恆大汽車漲7.5%，恆大物業漲2.9%。中國恆大董事會新設立風險化解委員會，由許家印擔任主席，希望能妥善處理經營和財務危機。

在Omicron病毒威力預期不嚴重之下，旅遊休閒股大漲4.58%，為領漲第二高板塊。主要航空上漲，國泰航空漲5.3%，中國國航漲5.8%，中國南航漲6.5%。