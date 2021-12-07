奢華珠寶有了童趣，往往更添情趣與品味。TIFFANY為迎接年終耶誕佳節歡樂季節，與德國泰迪熊Steiff合作推出聯名泰迪熊，並在官方LINE平台免費分享16款動態貼圖，以「Return to Tiffany Love」經典泰迪熊為主題，讓佳節充滿TIFFANY藍的歡樂氛圍。

TIFFANY在官網LINE上免費分享Return To Tiffany Love泰迪熊貼圖，與粉絲歡度佳節。（Tiffany & Co.提供）

擁有150年歷史的德國Steiff是泰迪熊的領導品牌，骨董泰迪熊常在拍賣會創下高價，TIFFANY與Steiff攜手合作的「Return to Tiffany Love」泰迪熊，將原創金耳釦泰迪熊添加了TIFFANY藍的手掌與腳掌，並在小熊胸前鑲上Return to Tiffany心型銀牌，不僅TIFFANY粉絲喜愛，就連泰迪熊迷也爭相收藏，預期未來身價將水漲船高，有增值潛力。

TIFFANY佳節登場Return To Tiffany Love純銀心型鑲鑽手鍊，2萬3500元。（Tiffany & Co.提供）

以泰迪熊為主題的TIFFANY季節限定LINE貼圖，以小熊可愛逗趣的表情與動作詮釋各種祝賀佳句，包括「Merry Christmas」、「Jingle Bell」、「Happy New Year」、「Hello 2022」等文字，即起至1月6日只要加入LINE官方帳號即可免費下載，還可設計自己專屬耶誕桌布。