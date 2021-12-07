彭文正提起自訴，指控總統府發言人張惇涵在蔡英文博士學位的記者會中涉嫌加重誹謗，台北地方法院6日開庭，張提出蔡英文的博士證書及證明文件，彭未到庭由律師表明主張，這些文書造假，聲請前總統陳水扁作證。對於為何自訴提告張惇涵，彭文正委任律師今表示，張惇涵的總統府發言人職務並不是正式編制，他負責的工作是新聞聯繫等工作，怎可能看過臉書就相信博士學歷為真。

資深媒體人 彭文正。(圖/本報資料照)

本案是因彭提告，指控張惇涵明知蔡英文未在35年前取得英國倫敦大學博士學位，這是私人事務，但張卻在2019年9月12日開記者會踰越權限，指責、傳述毀壞他的名譽，涉犯加重誹謗、公然侮辱罪。

張惇涵到庭證稱，蔡英文於2015年申請補發的博士證書，早在2019年公開，8月29日他拿出來展示，且蔡英文當天就將照片PO上臉書，蔡英文確於1984年取得博士證書。庭末，法官諭知侯核辦。

彭文正的委任律師李震華6日在網路節目「政經關不了」表示，張惇涵的總統府發言人職務並不是正式編制，他負責的工作是新聞聯繫等工作，怎可能看過臉書就相信博士學歷為真。張惇涵發新聞稿，不可能自己單獨寫完就發出來，一定要有上級主秘書長甚至總統本人核可，才能發出，至少會有一個紀錄或簽呈，不可能是他自己就能決定的東西，所以如果這份新聞稿涉及到犯罪，那當然是有共犯的，參與簽呈的都將成為共犯，進而追加自訴總統府公共事務室主任張文蘭犯偽造公文書罪，並請法官調查總統府內簽，因此，審判長李小芬聽完後覺得此事可能需要再行查證，因此通知這個案子等候核辦。

他續指，今天開庭的訴求很簡單，英國倫文大學所有的博士論文在倫敦大學高等法律研究所（Institute of Advanced Legal Studies University of London)都有典藏，而且每一本都是連續編號的，請問蔡英文的博士論文在什麼地方？1983、1984年的畢業博士論文，就沒有一個編號有跳過，可以讓蔡英文的論文編號插進去，沒有就是沒有，因此，這些證據出來其實很清楚可以得知，博士論文就是沒有，沒有論文怎麼可能會有學位，沒有學位怎麼會有證書？證書做再多張也沒有用，更遑論2015年那張，是第2次申請補發，根本就違反倫敦政經學院本身的規則，因為規定本就僅限補發一次，且補發要提出遺失或毀損的證明，不是口頭說東西丟掉就能補發，在當地警局有沒有報案或公證紀錄，既然是申請補發，就請拿出證據和申請書。