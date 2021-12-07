YouTuber到底有多好賺，近來引起話題不斷，有網友發現知名美食YouTuber古娃娃，之前自創的點心餅乾公司，年營收竟高達4千萬，而且目前還在徵人，月薪最高開出55K，讓不少網友驚訝。

一名網友昨(6)日在網路論壇《Dcard》貼出古娃娃自創點心品牌「WA!COOKIES」，在104人力銀行的徵人啟事，從中可見公司資本額為50萬，員工人數10人，目前有開出4個職缺，包括WA!COOKIES客服專員、甜點師／甜點烘焙師傅、WA!COOKIES 新光台南新天地 1/6-2/9短期工讀以及品牌經理Brand manager。

網友PO出WA!COOKIES在104的徵人職缺。(圖/截自Dcard)

值得注意的是，品牌經理的月薪開出40至55K，看到徵人啟事後，原PO表示，「本來以為沒有人買欸，一查不得了，現在有在徵人」，對於該公司開出的薪資，也有不少人予以肯定，認為在中上水準。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「怎麼會沒有人買，很好吃欸」、「他的冰真的好吃欸，認真」、「餅乾跟冰都好好吃」、「我們辦公室就團購兩次了，算蠻好吃的，但偏貴」、「她的餅乾每種口味都有甜度顆星標示，我覺得很不錯」、「薪資以同業來說中間偏上」，有不少網友都留言覺得價格偏貴。

古娃娃與工程師男友喵喵愛情長跑6年，並共同經營YouTube頻道「古娃娃WawaKu」，她日前才在IG公布將與男友結婚的喜訊，她的副業「WA!COOKIES_米希納股份有限公司」於2019年11月上市，目前已推出三款品項包括曲奇餅、古朗尼CROWNIE及布朗尼雪糕等甜品，年初還拍片自曝，第一年營收就破4千萬。