民眾黨祕書長謝立功（中）視察桃園區服務處主任陳品杰（左）一手策畫的雪球咖啡，也是全台第一間實踐「屯田計畫」的店家。(蔡依珍攝)

民眾黨祕書長謝立功（中）化身一日店長試做咖啡。(蔡依珍攝)

謝立功化身一日店長試做咖啡

民眾黨周日響應國民黨桃園市黨部舉辦的公投宣講，引發熱議「藍白最有可能在桃園合」，民眾黨祕書長謝立功7日特別南下，強調議題對了，不論藍白或綠白都有合作空間，重申民眾黨2022選舉在桃園不缺席，一定會推出獲得市民認同的「對的人」，也提到若市民認同他，「我當仁不讓！」

「民眾黨在桃園不會缺席！」謝立功說，民眾黨一直持續深耕並關心桃園、發掘市民不滿，桃園是新興發展中的城市又是國家門戶，看到財政負債成長冠六都，擔憂債留子孫，不能靠亂花錢博取市民信任、靠亂花錢證明有在做事，還有桃園航空城等重大建設，目標興利卻傳出黑幕，有必要有更強而有力的監督，把錢用在刀口上、減少弊端，才能讓桃園發展更好，強調政黨和個人利益不能超過國家利益，市民要的就是國家利益，民眾黨一定會推出最符合市民和國家建設需要的候選人。

面對桃園藍白合甚囂塵上，謝立功說不排除跟任何政黨合作，但強調合作不是為了個別政黨利益，議題對了、對全民有利都可以合作，民眾黨資源不一定多，但理念和具體實踐步驟都規畫清楚，就像柯文哲在北市的作法，全國都可以採行，好的觀念需要具體落實，可在各縣市長選舉上展現，而平時則需要議題合作，不是只有藍白合、也可以綠白合，任何政黨甚至第三勢力都整合在一起，更可以發揮監督政府功效。

至於市長人選，謝立功說民眾黨會推出市民認同的人選，這段時間黨內同志包括他自己個人，都會更密集聽取地方聲音，一方面深入了解直轄市可以做的更好的地方，另一方面則找到對的、適合的人選，強調桃園是值得更好的地方，他也不否認自己也是人選之一，但留伏筆表示如果有比他更適合的人更能解決問題，那就是那個人，但若桃園市民認同自己，「我當仁不讓！」，一定會挑出適合的人來解決桃園現在面臨的問題。

謝立功也提到由桃園區服務處主任陳品杰一手策畫的雪球咖啡是全台第一間「屯田計畫」，強調主席柯文哲不斷提醒，民眾黨不像藍綠資源多，參選者都是素人、經費有限，因此平時就要屯糧，透過咖啡廳或小農等因地制宜方式，和市民接觸、了解市民需求，像是雪球咖啡廳不是聊是非，而是聊國家大事，聊市民需要什麼，增加互動。

至於桃園市議員人選，正由桃園地方黨部規畫作業中，也歡迎各界推薦人才，黨內每個月都會開選舉決策委員會，農曆年前一定會有另一波提名，至於桃園是否會有尚未確定。