2022年即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖虎年運勢，生肖屬牛、兔、龍、羊、狗的人受吉星庇佑，一整年鴻運當頭，把握這一年的好運努力發揮自我，將能讓人生更上一層樓。

▍生肖鼠

一向謹慎的屬鼠人在2022年要更小心，「傷官」臨命是非多，做事三思而後行，避免遭受意外損失。逢「驛馬星動」，動則吉，屬鼠人生活雖然變動不安，但機遇也在其中，說不定還有意外的橫財。

▍生肖牛

2022年由於「紅鸞」星動，能帶來很好的桃花，單身的屬牛人可以藉此覓得良緣。桃花運好，其他方面也很滿意，會迎來不少表現自己的機會，事業上比較容易取得突破，財運也跟著直線上升，可以把握這年的運勢好好打拚。

▍生肖虎

2022年是屬虎人的本命年，工作中受到的阻礙和考驗較多，常焦頭爛額，可能面臨收入不穩，破財機率大，容易因意外而失財。切忌大手大腳花費金錢，可以投資一些保值的固定資產，「左輔星」降臨，可幫助屬虎人穩守財庫。

▍生肖兔

屬兔人2022年有「正印、太陽」兩顆吉星相助，能得到庇護，一切逢凶化吉，順順利利，將能獲得不少薪酬，求財一路暢通。但不能驕傲自滿，切記樹大招風的道理，小心被他人算計，掠奪成果。

▍生肖龍

機靈聰明的屬龍人學習任何新事物都非常快學會，2022年文運頗佳，「文曲星」落入命宮，適合求學，博取功名。但是由於「七殺」凶神的出現，導致可能會受到宵小阻礙，陷入口舌是非，或者官司之中，若能提前預防便可相安無事。

▍生肖蛇

屬蛇人受「勾絞」凶星的影響，2022年社交運差，與人相處多有摩擦，致使辦事也不順利。人際關係和情感方面，建議多聽取不同意見，做事深思熟慮，最好靜下心來，減少一些不必要的應酬，增強業務能力，提升自己。

▍生肖馬

屬馬人連續經歷了兩年犯太歲，早就渴望盡快轉運，2022年一改往年頹勢，「三合貴人」照拂，可藉由上司、長輩身邊人的幫助，得到更大的發展舞台。若能主動拓展自己的交際圈，將會得到很好的歷練。

▍生肖羊

屬羊人2021年運氣不佳，2022年轉運了，運勢良好，有很大上升空間，可在工作事業上有所發揮，一展抱負。得益於「天喜、陽德」等福星的出現，家庭美滿，回報多多，雖有辛苦不白費，太有福氣了。

▍生肖猴

屬猴人2022年犯「衝太歲」最好提前預防，免得影響賺錢的大計。在投資方面需要更謹慎，最好不要做高風險的投機行為。與朋友之間的金錢往來也要慎重，明眼識人，以防被坑害錢財。

▍生肖雞

2022年運勢較為吉利穩定，流年逢天乙貴人、月德貴人入命，易得貴人幫扶，使得屬雞人的運勢較之往年有明顯好轉，其主要體現在事業、財運、福運上面。工作生活順利，多喜慶吉祥之事，有財也有福。

▍生肖狗

屬狗人2022年可謂是苦盡甘來，得益於「三合」吉星的照耀，創業者會遇到優質的合作夥伴，有利於擴大經營規模；上班族也有好運襲來，會有一個千載難逢的好機遇出現，要好好把握。主動表現會受到他人賞識，前途光明。

▍生肖豬

屬豬人2022年在「破太歲」的作用下多有不順，具體表現在財運、事業、身體狀況等方面，總體運勢波動起伏較大。最好將重點放在人脈累積，多結交有能力之人，主動學習，會有不錯的收穫。

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