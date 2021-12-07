世界各國博物館和美術館門票通常都要新台幣400至600元，但台北市立美術館擁有國際級水準的展覽，門票卻只要新台幣30元，讓市民覺得不可思議，今年北美館甚至展出日本重量級藝術家塩田千春的作品，門票也只要30元，北市議員王鴻薇在教育委員會指出，像這樣的大師展覽，應該要獨立收費。北美館也承諾，將在新館擴建後，調整票價。

北美館成立38年，面臨展覽、典藏、教育及觀眾服務等空間不足的困境，北美館正式啟動「藝術超展開：北美館藝術園區擴建計畫」，新建典藏庫房終於在今年10月動工；擴建新館也預計在明年1月公開徵求建築提案，預計分別於2024、2026年啟用的新建庫房與新館。

台北市議員耿葳提議，在紐約的博物館，有＂Pay as you wish”，在每周依各博物館的特定日入場，可以自由捐獻代替門票；王鴻薇也建議，較大的展覽應該獨立收費較高的價格。

另外，議員鍾沛君則提到，美術館一樓的店家，應該也要進駐和藝文有關的店家或是咖啡廳，她說，之前去北美館一樓竟賣蝦味先，與北美館的藝術氣息完全不搭。

北美館長王俊傑表示，一樓店家廠商合約將到後年2月，會針對商品做討論，至於票價的部分，新館營運後會全面思考，委外展覽也會針對票價做檢視。