又一家速食連鎖喊漲，繼麥當勞、SUBWAY、吉野家與肯德基之後，本土自創品牌美式炸雞連「胖老爹」也在粉專公告指出，在這波疫情效應蔓延下，國際原物料價格飆漲，各項食材成本持續躍增，面對門市營業日益艱鉅，總公司將於2021年12月16日調整全台門市價格。
胖老爹並未宣布價格調幅，但採與麥當勞及肯德基相同「一面漲，一面促銷優惠」策略，指出從12月16日起到12月30日推出多項優惠活動，詳細活動內容依照門市公告為主。
又一家速食連鎖喊漲，繼麥當勞、SUBWAY、吉野家與肯德基之後，本土自創品牌美式炸雞連「胖老爹」也在粉專公告指出，在這波疫情效應蔓延下，國際原物料價格飆漲，各項食材成本持續躍增，面對門市營業日益艱鉅，總公司將於2021年12月16日調整全台門市價格。
胖老爹並未宣布價格調幅，但採與麥當勞及肯德基相同「一面漲，一面促銷優惠」策略，指出從12月16日起到12月30日推出多項優惠活動，詳細活動內容依照門市公告為主。
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