中國外匯存底連升兩個月，中國人民銀行7日公布，中國11月外匯存底32223.86億美元，較10月增加47.72億美元，升幅為0.15％。

中國11月底黃金儲備6264萬盎斯，連續27個月保持不變。

大陸國家外匯管理局表示，中國科學統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟運行總體平穩持續恢復，有利於外匯存底規模保持總體穩定；11月中國外匯市場交易保持活躍，跨境資金流動總體平穩。

連5度刷新紀錄 11月出口415.8億美元
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