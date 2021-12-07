古馳（GUCCI）為慶祝一百周年，在官方LINE平台免費分享馬來貘LAIMO動態貼圖，讓原本只有黑白色系的馬來貘穿上GUCCI華服、手拎GUCCI皮包，不僅模樣十分可愛，且讓LINE的佳節歡樂貼圖，充滿了奢華精品的時尚氛圍。

GUCCI與馬來貘LAIMO合作的時尚動態貼圖，是台灣知名插畫家Cherng創作的馬來貘LAIMO首度在LINE平台發表的貼圖作品，融入GUCCI歡度一百周年的喜慶氣氛和獨有的時尚風格，馬來貘身穿Gucci Aria系列經典元素的服裝，搭配經典的Horsebit 1955包、優雅的Gucci Diana托特包、竹節手提包等，甚至還戴上GUCCI帽動感起舞，十分逗趣可愛。

GUCCI馬來貘LINE貼圖上出現的Gucci駭客實驗室系列 Hourglass迷你GG緹花肩背包，7萬8000元。（GUCCI提供）

GUCCI馬來貘動態貼圖包括「Hello」、「Thank You」、「OK」、「Good Bye」等招呼語，也有「HAPPY」、「PERFECT」、「LOVE IT」、「HAPPY NEW YEAR」等節慶祝賀貼圖。