板橋車站開打的機動疫苗接種站則是贈送價值超過百元的「不鏽鋼鑽紋吸管杯」。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局前進大型活動、百貨賣場設置「機動疫苗接種站」，施打莫德納疫苗，民眾不用預約只要攜帶健保卡到場就能隨到隨打，IKEA宜家家居新莊店由新泰醫院協助設站今開打，民眾施打除獲贈禮物袋，還有只送不賣的IKEA鯊魚口罩及熱狗飲料兌換券，讓前往接種疫苗民眾直呼驚喜，大讚貼心。

衛生局長陳潤秋表示，新北市5日起在新北耶誕城、6日起在全聯板橋大觀店、板橋車站B1、7日起在IKEA宜家家居新莊店陸續設置機動疫苗接種站，讓因為忙碌或不會預約等種種原因錯過施打民眾都能立即完成接種，加速提升保護力。

7日至9日，新北市機動疫苗接種站推出每天限量100份、價值超過百元的暖心實用好禮，包括有新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋等生活用品的搭配組合，各站還會隨時出現不同驚喜。

板橋車站開打的機動疫苗接種站則是贈送價值超過百元的「不鏽鋼鑽紋吸管杯」，鼓勵民眾接種疫苗後多多補充水分，健康滿分，同樣限量100份。

衛生局指出，接續8日起在板橋大遠百、9日起家樂福板橋店、10日起家樂福新店店的機動疫苗接種將陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打，不僅能保護自己也能保護家人。