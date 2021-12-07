台北市交通局自1989年起發展公車專用道，至今累計15條路段、近60公里長，其中羅斯福路公車專用道北延段（和平東路至寧波東街）現已完工，預計新增3個站位、約0.95公里長，於今年12月11上午5時啟用通車，期能降低公車與汽機車交織問題，增進行車效率。

羅斯福路為公車路線密集的市區主要幹道之一，過去和平東路以北路段，因公車停靠站設置於路側，司機載客後需變換車道，導致公車與汽機車車流交織，影響後方車流紓解與行車安全。為此，交通局再砸4200萬延長羅斯福路公車專用道，檢討羅斯福路車道和行人穿越設施。

交通局規畫科長謝霖霆表示，羅斯福路公車專用道北延段（和平東路至寧波東街）通車後，將新增3個站點，分別是羅斯福潮州街口（往南）、羅斯福潮州街口（往北）及捷運古亭站（羅斯福）（往南），供直行公車停靠，並取消福州街口、潮州街口及羅斯福寧波街口站。

謝霖霆指出，右轉福州街的公車路線（295及和平幹線），則維持停靠原有路側站位「捷運中正紀念堂站（羅斯福）」，呼籲民眾於乘車前多加確認公車停靠地點，避免耽誤行程。

為提醒民眾公車道將啟用，謝霖霆說，通車前將在公車站位張貼公告預告通車，通車前3日也會請公車業者派員引導，同時發布新聞稿宣導通車和相關設施調整。通車後，也會持續透過現場觀察和監視器畫面，監控地方交通情況，確認公車營運和車流通行狀況，進行滾動式檢討。

謝霖霆表示，羅斯福路北延段路網尚未完成，尚有寧波東路以北至愛國東西路口，但該處因捷運尚在施工，必須等他施作完才能進場動工，時程上沒這麼快，至少要等到2026年。

此外，重慶北路公車公車專用道南延段（民生西路至南京西路），也將新增1站朝陽公園（鈕扣街）；至於敦化南北路公車專用道（往北），考量建置公車道將壓縮道路空間，且長春路口和民生東路口左轉需求大，必須削減分隔島增加車道，但分隔島上有許多路樹，須進行進一步評估，目前尚無定論。