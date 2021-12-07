國民黨前立委顏寬恒拆除家族南屯區違建時，指民進黨一邊為公保地受害地主解套、一邊造謠抹黑他。綠營市議員施志昌7日批顏寬恒模糊焦點，受害是當年土地被劃的原始地主，不是事後圈地養地的投機者；他呼籲顏寬恒應無償捐出該處土地，以實現土地正義。都發局強調，違建人正進行拆除。

台中市南屯區楓樹段817號的土地，登記顏寬恒弟弟名下，遭民進黨立委林楚茵踢爆，該處於1977年發布都市計畫劃設為「兒128」兒童遊戲場用地，但台中市政府未積極徵收此公共設施保留地。顏家2004年購得該地，2011年申請建照、2013年完工取得使用執照。

台中市政府上星期認定，該處公保地上的臨時建築物約700平方米，其中500平方米屬違建。顏寬恒7日上午親自開怪手，象徵性敲下自家違建的第一塊磚，並替為數眾多的公保地主抱不平，指政府3、40年前廣劃公保地卻未積極徵收，導致土地無法被利用地主權利被侵害。

台中市議員施志昌、鄭功進與林祈烽7日在市政總質詢時，針對南屯楓樹段817地號提出質疑。施志昌說，違建人投機買賣，刻意買入公保地並以違建養地等解編、徵收、換取容積或是跨地重劃的投機者，並無資格出來抱怨，應無償捐贈出來，讓公保地回歸公保地。

都發局強調，南屯區楓樹段817地號公保地違建，查屬2011年4月21日以後興建的違建，按「台中市違建拆除優先順序原則」，此案違建屬第三軌，已限違建人14日內拆除，經都發局7日勘查，違建人正在進行拆除，若時間到未拆完，將依規監督至違建拆除完畢。