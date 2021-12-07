民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，有媒體報導指出，檢警還原林男隨身碟資料發現，存圖資料夾內有1萬2000多張圖片，受害者超過上百人，恐成為林男犯罪的鐵證。不過，新北地檢署稍早發出聲明表示，媒體指稱與事實不符，絕無此事。

檢方表示，目前承辦檢察官率同檢察事務官、司法警察正積極清查，還原相關資料和電磁紀錄，並均堅守偵查不公開原則，因此未對外有任何發言，但請外界勿妄加揣測，以維護相關人等的名譽和權益，並給予辦案團隊偵辦案件的空間。

據了解，檢警目前仍在勘查豆腐頭等相關事證，因高嘉瑜指豆腐頭顏色、內容與她看到的不同，她看到的內容至少有4位女性影片，為了確定相關文件與高嘉瑜看到的是否相同，檢方勘驗完證據後，不排除提訊林秉樞或傳高嘉瑜檢視，確認內容正確性，以及豆腐頭是否有遭調包。

另外，高嘉瑜前男友馬文鈺（小馬）曾透露，高在6、7月份時曾被林男強迫寫下一份自白書，11月被施暴後才又再度寫下另一份，不過高的律師李文裕表示，他僅知道11月的事，對高數月前被逼寫下自白書一事不清楚。據了解，檢方確實有掌握到2份自白書，但內容是否相同仍未被證實。

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