1名網友日前在婚禮現場驚見新人在與賓客合照時，分別站在新娘左右兩邊的新郎、女性友人竟在新娘背後「牽著手」，網友目擊後問說「好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大」，照片曝光後引發熱烈討論，不過原PO之後在文章補充，其實這只是新郎與新娘討論出的玩笑話，要網友們不要當真。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片中身穿黃色婚紗的新娘左右兩側各站著新郎與女性友人，不過照片拍下新娘的背後竟是新郎與女性友人正「牽著手」，讓目擊網友趕緊拍照，事後PO文說「剛從廁所出來，好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大，我現在是不是應該要去把新娘牽走？」

網友在婚禮驚見新人在與賓客合照時，分別站在新娘左右兩邊的新郎、女性友人竟在新娘背後「牽著手」，問說「好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過該網友事後才在文章補充，原來照片根本就是新郎、新娘想出來的惡作劇，「照片是跟新郎新娘討論，特意拍出來博君一笑的」，網友還說不少人都將該女性友人認作是男方的岳母，新郎才不得已與對方牽手，網友笑說「她要哭死了，一堆人說是岳母，人家是個大正妹」。

其他網友一開始看到照片時，紛紛誤認為婚外情，留言說「昨天講的職業小三？會不會也這樣」、「牽的很順，說不定早就不單純」、「新娘願意拍這種照片就是種暗示了，新郎真性福」、「這東西不能亂開玩笑，到時候弄假成真欲哭無淚」、「讓我們一起大聲唱綠光」、「好誇張喔！希望新娘也在這個社團」，也有不少人一眼就看出應該是開玩笑。