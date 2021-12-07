搜救犬得從瓦礫堆中找到人。（洪靖宜攝）

高雄市府搜救犬馴養中心。（洪靖宜攝）

時常在救災現場跑上跑下，守護每條珍貴生命的除了搜救人員，還有搜救犬，高雄搜救犬馴養中心就在位楠梓區，有犬舍、以及瓦礫堆和組合屋，還有一大片綠油油的服從障礙場，是平時訓練犬隻的最佳場地。

高雄市政府消防局新推出2022年的消防月曆，挑選12隻專業又可愛的搜救犬為主角，平時訓練基地就高雄楠梓區土庫一路上的搜救犬馴養中心，中心內空間寬敞，有犬舍、辦公廳舍，便溺區、服從障礙場，以及瓦礫堆和組合屋，專門培養搜救犬穩定性及敏捷度。已經服務16年資深領犬員李信宏提到，其實搜救犬就像小孩，訓練內容不能太枯燥乏味，最基本從玩玩具開始，雖然看起來好像都在玩，其實是很重要的訓練基礎。

接著進階訓練服從，一個指令一個動作，從坐下到趴下，看似簡單但其實相當不容易，不只要坐得好、坐得久更要專注在領犬員上；最後訓練搜索是最難，一開始從找領犬員，但這還不夠，趁著民眾來參訪一起來協助訓練，除了在中心內，平時也要到到外面公園訓練「社會化」不畏人車和其他犬隻。

平時訓練以及到災難現場中實際救援，上上下下來來回回的跑跳，搜救犬平時跑上跑下，腳掌和髖關節最容易受傷。目前高雄搜救犬馴養中心共有5位領犬員，平時要蹲要跑，長期下來又被拉扯，用力過猛腰就會受傷，其實相當不容易。

目前高雄市消防局一共培育12隻搜救犬，其中5隻搜救犬在今年10月順利通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測，並在高級與中級測驗中，分別拿下全國第2名及第1名的殊榮，加上過去培訓的成果，計有6隻搜救犬，能參與國際救災之任務，而其他搜救犬也持續積極培訓中。