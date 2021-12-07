澳洲央行(RBA)周二表示，Omicron病毒的爆發，不太可能破壞當前的經濟復甦。分析師評論認為，澳洲央行可能比預期更早加息。

澳洲央行周二將當前利率維持在創紀錄的低位0.10%不變，符合市場預期；並頂住壓力，堅持其債券購買計畫；此前美聯準會發出訊號，可能提前放緩刺激。

央行指出，即便經濟在2022年彈升，澳洲央行距離加息仍有一段距離。

RBA行長Philip Lowe表示，預計澳洲經濟在2022年上半重返疫情爆發前的水準。也指出實質通膨在達到2~3%目標前，將不會提高利率，這將需要勞動力市場足夠收緊，帶動薪資增長高於目前水準，而這可能需要一段時間。

在RBA宣布之後，澳幣走強，上漲0.3%，來到0.7072美元。

不過分析師認為，措辭的微妙變化，表明央行正在給自己挪出提早採取行動的空間。

Deep Data執行長Mathan Somasundaram認為，本周稍晚中國和美國將公布通膨數據，如果通膨仍然很熱，美聯準會加快縮減量化寬鬆，那麼澳幣受到衝擊，將影響澳洲央行的決定。

澳洲3年期國債殖利率上升6個基點，至0.955%，10年期國債殖利率上升7.1個基點，至1.663%。