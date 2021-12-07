證交所表示，英瑞-KY（1592）之前因110年第一季財務報告經主管機關通知重行公告申報而逾期仍未辦理等事由，經證交所公告併案停止買賣在案，嗣查其未依規補選獨立董事，致列為變更交易方法起3個月內仍無法完成補選改選善，核有證交所營業細則相關之情事，自12月9日起股票將併案停買。

證交所進一步指出，上述違規情事，若英瑞-KY未能於12月16日停止買賣屆滿六個月前補正改善，將有證交所營業細則第50條之3第3項第6款終止上市情事。