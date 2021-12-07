神經外科醫師柯宗伯筆指方向的白色處，即為該女患者腦出血位置。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

60歲羅姓女子在家突然出現無法說話跟右側身體無力狀況，送醫後確診為急性腦出血性腦中風，雖使用藥物治療，並經過住院一周後無明顯改善，她轉至童綜合醫院神經外科進行高壓氧治療，不到10次已能開口講出單字，20次治療後，更恢復可說出片語，讓家屬非常振奮。

神經外科醫師柯宗伯表示，該患者左側腦部基底核出血，因血塊壓迫損傷腦神經，造成語言與肢體功能出現障礙，不僅完全無法言語，且右半邊身體無法動彈，入院用藥治療後生理情況穩定，在加護病房住3天即轉普通病房，開始進行高壓氧治療。

柯宗伯表示，患者進行不到10次(每次90分鐘療程) 高壓氧治療，已經可以講出單字，共進行20次高壓氧治療後，則恢復到能夠說出片語，患者在腦中風初期開始運用高壓氧改善腦組織含氧量，有效修復受損腦神經細胞，讓無法運作身體功能逐漸恢復，但後續仍要積極接受語言與肢體復健訓練，以利恢復最佳狀態。

高壓氧治療中心主任黃沛生指出，腦中風患者藉由高壓氧治療，可提高氧分壓，以利氧氣擴散至受損組織改善缺氧，並可使腦血管收縮，改善腦部水腫及降低顱內壓，也有促進側枝循環建立及病變血管修復功能。

黃沛生提到，不論是在急性期甚至發病半年後，愈來愈多實證或臨床經驗顯示高壓氧治療搭配傳統治療方式，對於腦中風病人有相輔相成效果。由於高壓氧治療也可能會因不同腦神經細胞損壞情況，造成治療成效有所差異，治療方式與時間點應由專業醫師評估判斷。