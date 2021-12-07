聲樂家羅明芳(圖左)、林健吉(圖右)演出。（衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營國家藝術文化中心今（7）日公布2022年上半年精選47檔精彩節目，邀請國內外頂尖藝術家，表演遍及音樂、戲劇、傳統戲曲、舞蹈、歌劇與跨界等多元類型，除祭出早鳥75折優惠，也期待民眾藉由台灣燈會睽違20年重返高雄，並以衛武營為主場地之一，吸引更多民眾參與藝文饗宴。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營2022年上半年節目從新春燈會系列開始綻放光芒，接連首次舉辦的管風琴音樂節、國際音樂節，以及戲劇、音樂、舞蹈、跨界，還有「衛武營小時光」系列，多元的節目型態，要讓觀眾感受與光一樣千變萬化的精采表演藝術呈現。

春節期間，衛武營場館內外活動滿檔。大年初三（2／3）至初五（2／5）連續3天，金鷹閣電視木偶劇團（2／3、2／4）、兩廣龍獅戰鼓團（2／3～2／5）、野孩子肢體劇場（2／4、2／5），將分別在榕樹廣場和3樓樹冠大廳等公共空間，分別以全台唯一布袋戲川劇變臉、氣勢磅礡舞龍舞獅、喜劇肢體律動和民眾鬥陣嗨。

衛武營指出，2022上半年主辦節目會員75折，12月20日中午12時啟售（《星圖》、《2022 TSO大師系列-殷巴爾與凡格羅夫》、「新人新視野」三檔非主辦節目無早鳥折扣）；「衛武營小時光」系列12月8日中午12時會員優先購買。相關節目資訊與半年刊電子手冊，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢與下載。