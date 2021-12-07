證券分析師林鈺凱表示，台股7日再度強漲108.71點，現階段台股的多頭趨勢已逐漸明朗，且就過去歷史經驗觀察，台股在12月的上漲機率非常高，在這樣的前提下，預期台股多頭氛圍仍具延續性，且主力大戶都仍在場上，後市行情十分看好。

觀察台股，自11月19日最高一度逼近「萬八」大關，呈現強勁走勢以來，空頭勢力就已不敵多頭。然而，後續投資人該如何判斷多頭是否有延續性，則應該多加觀察「炒作型股票」，畢竟「炒作股不死，多頭就不會死」。

而「炒作型股票」並非是一項負面的指控，舉例而言，元宇宙概念股就是一大焦點，元宇宙即便仍只是一個概念的型態，相關公司尚未獲得大量且實質的營收與獲利，惟概念股股價卻漲得一發不可收拾。而當盤面炒作股表現非常活絡之際，往往就意味著主力大戶都在市場上帶風向。

個股方面，本周納入投資組合的建達，元宇宙概念熱度不減，股價持續發威、亮燈漲停。

因此，展望後市，投資人可觀察元宇宙概念股，包括宏達電、位速、建達等股票的走勢，來觀察台股多頭的發展。