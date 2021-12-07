勞保年金是許多勞工退休後的經濟來源，但最近根據勞保局的最新統計指出，目前月領勞保年金的146萬名退休勞工中，有高達65%每個月領不到2萬元，全台灣只有1217人月領4萬元以上。根據一份網路民調顯示，有超過7成的網友十分擔心勞保在未來可能破產，另外有5成網友沒算過自己每月能提領多少年金。

入口網站《YAHOO》以「你擔心勞保破產嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為12月7日至10日，截至7日下午5點，已有4千多名網友參與投票，結果顯示，有58.9%網友表示非常擔心，還算擔心的有18.1%，不太擔心7.8%，完全不擔心8.5%，沒有投保勞保的有3.3%，另外有3.4%網友沒表示明確意見。

該民調也詢問網友，有計算過退休後，每月可以領多少勞保年金嗎？有37.1%網友表示有，表示沒有的網友有50.2%，沒有投保勞保的有7.4%，另外有5.3%網友沒表示明確意見。

至於是否贊成政府加速勞保改革的部分，非常贊成的網友有38.8%，還算贊成的有25.3%，不太贊成的有10.8%，完全不贊成11%，另外有14.1%網友沒表示明確意見。

此外，台北市勞動局表示，近來經常接到民眾諮詢有關舊制退休金的相關問題，一般來說，在請領前應先確認是否在「同一個事業單位」工作，其次，檢視是否符合年資、年齡的請領資格，再依工作年資以及退休時的平均薪資為標準來計算退休金。按勞基法第55條規定，退休金的給與標準，是依照工作年資，每滿1年給與2個基數；超過15年的工作年資，每滿1年給與1個基數，最高總數以45個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以1年計。