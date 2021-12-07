著名世界環境組織「綠色和平」（Greenpeace）創始人之一的派翠克•摩爾博士（Patrick Albert Moore)最近出版一本新書《末日論的環境主義》(Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom Kindle Edition)，批評環保主義者愈來愈不切實際，他們所建構的非核家園主張，其實就是「龐氏騙局」的操作法。他同時也批評綠色和平組織變成類宗教主義，行事極端又毫理性。

摩爾博士最近接受許多國際媒體的專訪，其中在接受韓國朝鮮日報訪問時，直接批評韓國的非核政府是錯誤的，甚至以龐氏騙局來形容。當然他所批評的現象不止在韓國發生，其他國家的反核主張者也同樣適用。

所謂龐氏騙局是指「在沒有創造利潤的情況下，用新投資者的資金，向早期投資者支付收益」的金融詐騙，最有名的事件是1920年代發生在美國的查理斯•龐茲(Charles Ponzi)實施的詐騙行為，因而得名。

摩爾博士說：「左派政府和公民團體總以環保為藉口，要求國民使用昂貴的再生能源，這根本就是把環境當成政治，甚至斂財的工具。」

「他們用話術來洗腦，說只靠太陽能或風力就能實現能源轉型，如果用股市來比喻，這就是龐氏詐騙。」

他強調：「減少對化石燃料的依賴當然是必要的，但是如果這個過程不用核電，只用可再生能源來執行，這是不切實驗的妄想。因為只有核電廠和化石燃料才能提供基載發電，要是都不使用，就無法維持穩定的電力供應。」

「目前的可再生能源仍然需要投入巨額補貼、政策優惠、稅金減免、安裝儲能裝置（ESS)，這些都是昂貴的額外費用，但是所有的環保公民團體卻完全避而不談。假如國家真的照他們的做法，不使用核電這種成熟不昂貴的技術，國家勢必變得更加貧窮。」

摩爾博士是第一代綠色和平組織的成員，也是最早的創立者之一，也是在他主持的時代，該組織成長為世界級的環境團體。然而他卻在1986年退出了該組織，原因是他認為綠色和平組織已經變質。

他在總結15年來，開展活動時批評：「綠色和平組織早已不再是基於科學和邏輯的環保團體，而變成煽情主義，淪落為貪圖金錢和權力的募捐團體。綠色和平誇大根本不存在的災難，散播恐懼感，從而謀求私利，也就是募錢。」

在1970年代，摩爾是個反核者，但是到了2006年，他成了清潔與安全能源聯盟(CASEnergy Coalition)的共同主席，該組織支持核電廠。他說：「科學論述證明，在清潔、安全、效率方面，未來的主力能源必然是核能。」

他甚至批評「太陽能和風能是整個經濟的寄生蟲」，因為浪費廣大面積的土地，而且在沒有陽光和風的時候，還必須依靠核能、水力、天然氣等穩定的能源作為支撐。

摩爾將環境利用為政治工具的人稱為「環境塔利班」。他們不用科學根據來合理討論，而是當對方意見不同時，就會將對方妖魔化。他說：「左派政府和環境團體總是誤以為自己比別人更優越。 真正的環境運動不應該是讚同非核家園這種口號，而是保持沉穩的平常心，不被煽動所左右，認清什麼決策對環境影響最小。」

摩爾的發言風格一直都很嗆辣，有時也過於衝動。比如他在2006年，就並不完全相信全球暖化，認為證據還不足夠。後來他同意全球正在暖化，但是人類該做的不是阻止而是適應，他現在則同意應該降低化石燃料使用。