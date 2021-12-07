中天主播簡至豪前進亞洲大學開講。（中天新聞提供）

中天主播張雅婷、簡至豪前進亞洲大學開講。（中天新聞提供）

中天主播簡至豪讚嘆亞洲大學同學表現優異。（中天新聞提供）

中天新聞轉型數位媒體屆滿1周年，除推出2022年主播限量桌曆、主播實體見面會等活動，另外還舉辦「台灣最大新聞YouTuber來了！」主播北、中、南校園巡迴講座，7日第一站前往台中亞洲大學資訊傳播學系，由中天主播張雅婷搭配簡至豪，與青年學子面對面分享「轉型路上的新聞主播」，一出場即受到學生熱烈歡迎。實地和年輕學子互動交流，兩人感觸良多表示：「學生們才是我們最好的老師！透過互動更能知道年輕世代在關注什麼！」

隨著網路世代的來臨，中天新聞轉型新媒體後大放異彩，中天電視YouTube訂閱數成長翻倍，穩居台灣YouTube「新聞與政治類」頻道訂閱數第1名，台內主播紛紛跟著調整思路，不僅跳脫傳統主播的框架，更勇於在新媒體展現能量，秀出獨一無二的自己。有多年新聞播報經驗的張雅婷向學生分享轉戰新媒體後印象深刻的有趣經歷：「有次播報時，臉上出現一隻蚊子卻渾然不知，直到眼尖網友提醒才發現，碰巧許甫主播來探班，使出一指神功活捉蚊子！」

主播簡至豪則認為轉戰新媒體後獲益良多，跳脫傳統播報的框架，到了網路世界後更能以各種方式呈現每位主播的特長，主播不再只是播報員，更能嘗試主持及企劃政論、娛樂、財金等多元性節目，甚至是Podcast，而這確實達到「分眾化」，吸引更多不同的觀看族群。

張雅婷與簡至豪共事多年，私下也是好友，兩人這次一同搭檔到校園演講，張雅婷坦言「超安心」，過去兩人一起播報晨間新聞，建立良好默契，完全不擔心冷場！分享過程兩人一搭一唱分享實戰經驗，氣氛相當熱絡，其中學生上台接受傳統與新媒體播報挑戰時，更融合自我特色即興配音、Beatbox演出，讓網友紛紛在直播中留言：「耳朵瞬間懷孕了！聲音可塑性超高！」就連在場的張雅婷也狂讚：「亞洲大學真的人才輩出！」

兩位主播最後也不忘對未來想踏入新聞圈的同學提供建言：「不要自我設限，勇敢跳出舒適圈，多元發展，跨界成長，才能夠擁有優勢。」也鼓勵在場的學生勇敢追夢！亞洲大學資訊傳播學系系主任陳士農及張建人教授也親自與會，共襄盛舉這場難能可貴的產學交流活動。