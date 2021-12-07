香港行政長官林鄭月娥今回應大陸港澳辦主任夏寶龍關於選舉制度的講話，指她完全同意夏寶龍的看法，表示本屆立法會選舉有153名候選人，他們的背景多元，反映當局沒有作政治審查。

對於夏寶龍稱香港過去盲目追求西方民主，林鄭月娥說民主的最終目標是要改善人民生活，有西方民主國家衝突不斷，反問如果人民正在受苦，民主的意義在哪裡。她強調，香港實行一國兩制，其他地方的民主制度不一定適合香港。