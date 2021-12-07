45歲的藝人王建復，6日深夜在臉書秀出新身分證，寫道「大家好，我是新同學王振復，請多多指教」，宣布已正式改名「王振復」，希望有一番新氣息、新動力，事母至孝的他並透露新名字是媽媽選的，「相信一切都是最好的安排！」

王建復6日晚上主持《女兵日記。女力報到》感恩晚宴時就已先透露改名一事，連節目流程表上打的都是新名字，深夜返家後順勢正式對外公開新名。他受訪時表示，改名就是希望生活上各方面都更好、自己與家人更好，尤其這一年多跨足做生意投資餐飲業、手搖飲事業，更希望能多方兼顧，「一位老師提點我，振比建對我更好，但因為名字是外公取的，爸爸又不在了，所以改名就請示媽媽，獲得她同意，也讓媽媽親自幫我挑選，決定改振，希望改名對自己、對身邊每個人都好」。

據悉，其實他11月就已經完成改名程序，只是因為所有證件都要更換相當麻煩費時，加上又要忙餐飲、手搖飲店的事，才拖到昨天才正式對外提此事。他說，就像「陳爸」（指陳剛信）常對他說的「不要想太多，好好努力，一切都是最好的安排」，相信這一切剛好是天時地利人和的安排。