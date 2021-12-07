時序進入歲末年終，無論是耶誕、跨年也是交換禮物季節，食品糕點業近期更為送禮禮盒跟進時尚聯名風潮，像是名列觀光客必買伴手禮之一的青鳥旅行蛋捲首度與春水堂聯名推出珍珠奶茶內餡蛋捲禮盒，而微熱山丘則推出分裝便利食用的「蜂蜜脆蛋糕」，十間茶屋則與甜點名店but.聯名推出金虎年限定禮盒，還有人氣卡滋爆米花聯手「跑跑薑餅人」推出節慶禮盒等，各式聯名不僅賣相特別，一次享用兩式美味，以CP值搶客。

由於原物料因缺櫃缺工導致漲價，包括麵粉、奶油、甚至包材等自去年起漲至今，也讓烘焙業者低調起漲，業者指出，只有研發新口味，才能讓毛利穩住，而聯名是創造話題新途徑；近年來國外奶油曲奇餅造成話題，今年國內烘焙業掀起鐵製奶油餅禮盒也是另一趨勢，除了包裝從簡可省下包材費用，鐵盒食用完還可再使用。

青鳥旅行指出，一直致力於研發多元創意的灌餡蛋捲，此次與春水堂跨界合作，希望能以蛋捲，發揚春水堂深耕於台灣的茶香與人文飲茶氣息，並帶給消費者美味、富有人文特色的春節禮贈新選擇。

而另一趨勢是呼應耶誕交換禮物時節所推出的有趣送禮禮盒，卡滋爆米花聯手跑酷遊戲「跑跑薑餅人」推出節慶氛圍濃厚的趣味禮盒，外包盒成充滿童趣回憶的戳戳樂包裝，內含各式口味爆米花還有薑餅人王國遊戲限量虛寶，成為驚喜型小禮盒，預計有望帶動此波送禮零食業績增兩位數成長。