壓縮機製造廠瑞智7日公布，11月銷售破160萬台，呈現月增、年減的局面，但因應原物料上漲調漲售價，11月合併營收較10月及去年同期雙雙成長。前十一月銷售台數及合併營收，也較去年同期成長，瑞智表示，今年有望達成年度銷售挑戰目標2千萬台目標，締造新高。

瑞智今（7）日公布，11月160.82萬台，比10月增加10.25％，較去年同期減少7.55％；11月合併營收18.99億元，較上月增加14.80％，比去年同期增加13.69％。前十一月累計壓縮機銷售1870.86萬台，較去年同期增加7.92％，前十一月合併營收攀升至208.32億元，較去年同期增加20.17％。

瑞智表示，11月壓縮機銷售160.82萬台，較上月增加，但較去年減少，主因是去年受疫情影響，延後出貨而墊高比較基期所致。前十一月壓縮機銷量及累計合併營收，雙雙較去年同期成長，今年銷售1950萬台、挑戰2000萬台目標，可望順利達陣。