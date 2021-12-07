行政執行署台北分署7日下午舉行「123聯合拍賣會」，包括新北市新店區、北市萬華區等土地，及汽車、酒品、波蘭陶與手套口罩組均順利售出，共賣得8818萬3800元，挹注國庫。

台北分署表示，此次聯合拍賣之不動產標的價格，以新北市新店區中華段146地號底價8798萬元為最高，該土地面積385.95平方公尺，為北新路一段297巷既成巷道，今日拍賣雖無人應買，惟移送機關當場聲明以底價承受，使該土地順利售出。另北市萬華區華江段土地則以2萬6000元的金額拍定。

動產部分，納智捷S3轎車以15萬元拍出，公賣局米酒頭拍定3箱、紅麴葡萄酒拍定6瓶，而進行變賣之手工波蘭陶及保暖手套口罩組等分別售出21件與51組，動產合計賣出價金為17萬7800元，總計今天聯合拍賣動產及不動產的拍定金額為8818萬3800元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障