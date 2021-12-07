民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴風波延燒，今再爆出，林曾和跨黨派立委聚餐，與會的民進黨立委范雲今說，林像學術界後輩。對此，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，回顧范雲今年放寬3＋11造成「防疫漏洞」；對於兩性平權屢次雙標造成「女權漏洞」；再到幫助疑為綠營網軍頭的林秉樞，索取總統電子輓聯的「網安漏洞」幫兇，范雲坐實「漏洞立委」、「最差勁立委」的封號。

針對范雲曾與林秉樞聚餐一事，凌濤表示，林秉樞坐在「C位」的飯局，范雲也在其中，但她卻急著撇清關係，稱與林的關係像是學術的後輩，請范雲務必說清楚，為何要替喪母的林秉樞索取輓聯？與林秉樞真正的關係為何？

他說，今年5月親綠寫手林瑋豐遭抓包「自導自演」，涉嫌在PTT發布多文，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台疾管家，而范雲就是林瑋豐的大學論文指導教授。這對師生如同防疫豬隊友，作為老師促成「3＋11」、作為學生散布疫情假訊息，不但是「防疫破口」也是「網安破口」。

他批評，范雲在接連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，就像是選擇性「噤聲」般，只呼籲大眾必須嚴厲譴責暴力，抵制利用性私密影像威脅他人，卻不見范雲出面抨擊林秉樞的惡行，像這樣寬以待己、嚴以律人的女權鬥士，根本就是「女權破口」，范雲應該出面為自己為虎作倀道歉。