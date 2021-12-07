腎臟移植權威、現任健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料疑似戀愛ING，被直擊與目測約30歲的氣質女性約會，在大街上十指緊扣，引發各界關注。醫師蘇一峰透露，自己之前和李伯璋開健保給付與醫材會議時，感受到李為人非常熱情，「但我們只有握手，沒有能十指緊扣」。

李伯璋今受訪時表示，乾女兒學問、做人、做事很好，那天2人一起吃飯，剛好有空檔就送她回去，就這樣。對於2人十指緊扣，他表示，「只是走路時的情況，沒有什麼特別的涵義，事實上我們很多工作上都有認識」。

媒體詢問和乾女兒的感情好不好？李伯璋表示，我是覺得對她印象非常好，有接觸後知道人品不太一樣，不過老婆不知道她，我還沒有跟她確認，但是小孩子是知道。

衛福部長陳時中對此則說，「當然官員一直成為新聞事件主角，確實對衛福部不好啦，不過我想也不必太過渲染，本部還是以公務為重」。

蘇一峰今天在臉書上表示，小弟要幫李伯璋署長說句公道話，署長之前幾次找自己開健保給付與醫材會議，署長的為人真的很熱情，「但我們只有握手，沒有能十指緊扣」。同時，蘇一峰自己也在留言區PO出line截圖並指出，「署長昨天才跟我傳line訊息抱怨工作，今天就被……」。

網友們也留言回應，「笑死，因為學長你不是乾兒子啊」、「蘇醫師，你壞壞」、「你要先認做乾女兒才行」。