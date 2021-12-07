中央流行疫情指揮中心6日才宣布，失聯、逾期居留的移工不會因為接種疫苗而遭捕，不過新竹縣1名女移工7日上午由朋友陪同，前往新豐鄉衛生所接種疫苗，卻疑因無健保卡等文件，衛生所通知警方，而先至分駐所問訊，隨後才打疫苗，親友指控「與指揮中心說的有出入」。

新竹縣衛生局解釋，失聯、逾期居留的移工若要接種疫苗，需先前往移民署新竹縣專勤隊開立自首書，後續才能接種，並非「人來就打」。該名女移工7日上午先去衛生所欲接種疫苗，不過衛生所人員發現她沒有在登錄名單上，也沒有健保卡、居留證等證件，因此也不知該如何是好，因此造成風波，後續流程要怎麼進行，「會再請示中央流行疫情指揮中心」。

而發生去衛生所卻進派出所的女移工的朋友則說，是看了新聞，聽到衛生福利部長陳時中等人說，為了避免失聯、逃逸、逾期居留移工成為防疫破口，去打疫苗不會抓，因此才帶這名女移工前往衛生所接種，卻未料還沒打疫苗，就先進派出所，「還要上手銬、戴腳鐐」，跟指揮中心宣布的內容出入很大，女移工的朋友也說，「如果會被抓，誰會傻傻去打疫苗？」

全台失聯、逾期居留移工超過5萬人，移民署規畫「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採「不通報、不查處、不收費」等原則，鼓勵失聯移工出面接種，不過仍須先去各縣市專勤隊開立自首書，並繳罰單，出入境管理局後續會編列名冊，請各地衛生所協助接種疫苗。

而這名欲打疫苗卻被捕的女移工，已完成疫苗接種，預計將解送至新竹縣專勤隊辦理。