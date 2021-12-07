美國賽馬冠軍名駒梅迪納魂（Medina Spirit）驚傳在美國時間周一猝死，牠今年3歲。馬主人席丹（Amr Zedan）對媒體證實這個消息，表示梅迪納魂在一次訓練之後心臟病發倒地，獸醫表示梅迪納魂是當場死亡，地點在加州的聖阿尼塔賽場。

加州賽馬醫療主任Jeff Blea 表示「不確定賽道上發生了什麼事」，當時梅迪納魂花費1分鐘跑完了約1公里的訓練，「必須抽血、採取毛髮、尿液、組織做進一步的毒物和解剖鑑定，檢查牠的心臟來找出死因。」

梅迪納魂是一匹未成年的公馬（一般滿3歲是成馬，賽馬為4歲），依照平均壽命應可活25至30歲。梅迪納魂出生時因為母親沒有奶水而差點喪命，靠著另一批母馬的救援存活下來，不久牠被以1000美元轉手，兩歲時被發掘賽馬的才能，再被席丹以3.5萬美元買下，至今幫席丹賺進350萬美元獎金（新臺幣9700萬）。

訓練師巴佛特（Bob Baffert）聲明：「梅迪納魂今日去世是重大的悲傷消息，他是一位偉大的冠軍，我們家庭的一員，深受大家喜愛，我會永遠珍視與他之間的回憶。」

梅迪納魂2021年三冠大賽之一的肯塔基賽摘冠，賽後被驗出超量倍他米松，這是一種管制使用的類固醇藥物，成為美國賽馬半世紀首見的醜聞。巴佛特是史上最多冠的訓練師，他解釋只是賽馬吃下受汙染的食料。肯塔基賽馬官方至今還沒決定是否解除梅迪納魂的冠軍頭銜。