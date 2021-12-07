禾伸堂（3026）自結11月合併營收約為新台幣（以下同）13.41億元，較上月增加16.95％，較去年同期減少3.76％；累計1~11月合併營收約為155.76億元，較去年同期增加14.58％。

禾伸堂表示，11月大中華區客戶的工作天數恢復正常，因此營收較10月成長。但是目前產品銷售仍受疫情、半導體供應不穩定影響，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。