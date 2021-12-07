第四季雖進入氣動元件銷售淡季，大陸市場需求雖不如第二、三季熱絡，氣動元件廠氣立11月營收1.57億元，年成長18.43％，創同期新高，前十一月合併營收18.90億元，不單超越去年度15.75億元，也勝過2018年度17.02億元，締造史上新高。

氣立生產的氣動元件主要客戶是自動化設備業者，應用在電子、通用機械、機床、氣動設備及汽車等產業，2021年電子業訂單占比達43％；其次是通用機械、機床及氣動設備等產業占比三成多，成長幅度最快，主因是大陸平湖廠加入量產後效益顯現，汽車業占比4％～5％，經銷商營收佔比約二成。

氣立表示，今年受惠疫情趨緩整體景氣逐漸復甦，各產業加速回復生產而帶動自動化設備需求增長，氣立今年度營運表現相對比去年亮眼。

氣立指出，氣立持續在無桿缸、機械夾爪及真空元件等三大類產品擴大技術優勢與市場競爭力，是氣立業績增長的動能。因應工業4.0、智慧製造是產業未來發展趨勢，氣立研發智慧工廠之相關元件為目標，陸續推出可程式化與通訊協定相關產品。近期也開發出包括數位式壓力流量傳感器、薄型真空電控比例閥、薄型電控比例閥等電控新品，在氣動、電動元件，提供客戶一站式服務。