工業電腦大廠研華(2395)公布2021年11月自結合併營收51.71億元，較10月50.1億元成長3.2％、較去年同期39.08億元成長達32.31％，改寫歷史次高。累計前11月合併營收530.6億元，較去年同期460.81億元成長達15.14％，已提前改寫年度新高。

研華表示，11月各區域市場營收均強勁成長，以歐洲、北美、新興市場表現最強勁，分別年增達69％、37％及2.09倍。而北亞市場的日本事業體ATJ已連4月繳出正成長，整體日本市場表現穩健。

以各事業群營收觀察，11月以服務物聯網事業群（SIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現最佳，分別年增達1.13倍、73％及37％，其他事業群亦全數年增達雙位數百分比，成長動能亮麗。

若以前11月各區域營收觀察，研華則以中國大陸及新興市場表現最強勁，分別年增達34％及58％，北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦同步繳出雙位數高成長動能。

各事業群表現方面，前11月以工業物聯網事業群（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及綜合服務事業（AS+）表現最佳，分別年增32％、33％及28％。應用電腦事業群（ACG）仍年減1.7％，但衰退幅度較前10月5％持續收斂。

接單狀況方面，11月份接單出貨比（B/B Ratio）達1.82、較10月1.38再度跳升，累計前11月亦微升至1.54。研華先前法說時指出，為提高未來訂單交貨率，更多客戶願意下長單和提前預訂，目前重複下單比例低於20％。

研華在假設平均匯率27.9元狀況下，預期第四季合併營收將落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％，主因零組件缺料可能導致4～5千萬美元訂單遞延至明年出貨。毛利率估持穩36.5～38.5％區間，營益率亦持穩16～18％區間。

研華指出，歐美市場各應用需求復甦均相當明確，追趕幅度媲美提早2季復甦的中國大陸，而中國大陸亦維持成長態勢，對明年營運展望維持樂觀，預期貢獻近7成的三大市場均可望持續成長，明年營收成長初步目標達14～16％。