去年受到疫情衝擊，財政部所屬9家公股銀行，僅有輸出入銀行獲利正成長，小兵立大功。輸出入銀行理事主席劉佩真表示，中輸銀今年仍然獲利正成長，但無法像去年拉得這麼高，因為市場的放款利率都在往下壓，保險費率也向下滑。明年雖然全球利率趨勢向上，但也不會是年初一開始利率就向上，同時，近期又有Omicron新變種病毒事件，究竟會對全世界產生什麼樣的影響，也是未知數，如果仍然控制不住，可能就會再影響FED升息的態度，台灣通常是FOLLOW FED的貨幣政策。

輸出入銀行今年前9月淨利為5.83億元，EPS為0.18元，較去年同期小幅成長8%。雖然利息收入較去年同期減少，但兌換損失減少，輸出保險業務淨收益增加，使前3季的淨利仍維持正成長。

今年下半年，輸出入銀行陸續和包括捷克UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.；越南石油銀行Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank(PVcomBank)近；泰國Land and Houses Bank(LH Bank)等完成轉融資合約展期簽署。

此外國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前也調升中國輸出入銀行之長期外幣信用評等，由「AA-」至「AA」，同時確認國內長短期信用評等，分別維持「AAA(twn)」及「F1+(twn)」，評等展望「穩定」，相關評級係國內銀行業所獲得之最優信評等級，顯示輸出入銀行債信極佳及履約能力極強。