記憶體廠華邦電(2344)含新唐科技等子公司，11月合併營收為85.59億元，較10月歷史次高88.29億元減少3.06%，較去年同期增加28.23%。

華邦電子今年以來受惠記憶體產品漲價，加上轉投資的新唐科技去年9月併購日本Panasonic Corporation半導體相關事業的效應，且產業需求持續強勁，華邦電子2021年1至11月合併營收為909.63億元，較去年同期增加68.84%，創新高。

華邦電目前產能持續滿載，展望第四季營運可望維持高檔水準；目前訂單能見度仍佳，預計至明年上半年產能都將持續滿載。

華邦電第三季獲利與營收同步衝高，單季歸屬於母公司業主淨利44.78億元，季增34.2%，年增達12.5倍，每股純益1.13元，前三季稅後純益約94億元，年增8.8倍，每股淨利2.36元。

華邦電受惠記憶體需求強勁以及漲價效益，第三季營收270.15億元創新高，季增約7%，年增68.5%；毛利率續上升至44.78%，季增2.56個百分點，年增17.82個百分點；稅後純益44.78億元，季增34.2%，年增12.5倍，每股純益1.13元。

華邦電前三季營收735.74億元，同創新高，年增82.41%；受惠整體產品漲價效益，前三季毛利率41.81%，比去年同期大升14.92個百分點；稅後純益94億元，年增8.8倍，每股純益2.36元。