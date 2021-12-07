活到老學到老，延緩失智的發生，大里區公所委託青年高中開辦的大里區長青學苑，7日舉行結業典禮，近4百名長青學員神采奕奕的領回結業證書，大里區公所指出，未來也會更積極爭取開班機會，提供長輩更多元的學習課程。

大里區公所106年開始委託青年高中開辦長青學苑，課程內容豐富，歷年來吸引不少長青長輩報名上課，今年開課包含國標社交舞、芭蕾舞、花藝創作擺設、二胡、薩克斯風、禪繞畫等特色課程，吸引近1900人次報名，總班數達65班。

大里區公所指出，由於今年碰上新冠肺炎疫情，為了讓樂齡學員在家也能學習，不少班級改以視訊上課，讓長輩們的學習權不因疫情而中斷，並確實落實社會局的社福政策，將資源造福更多的銀髮族。

大里區副區長張鎮昌表示，特別感謝青年高中董事長蔡侑展及校長賴建成校長全力支持，傾囊相助，提供豐富且優質的學習環境讓阿公阿嬤一同來學習。

張鎮昌指出，長青學苑能增進長輩們的人際互動及交流，達到健康老化的目標，讓長者生理、心理及社會面向呈現最適化，長輩得以在無歧視的環境中積極參與社會、獨立自主且有良好的生活品質，也讓大里地區的長青福利能更加欣欣向榮，公所未來也會更積極爭取開班機會，提供長輩更多元的學習課程，走出蝸居走向社會，做一個健康快樂的家中「寶」。