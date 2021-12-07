台北市議員羅智強5日到高雄參加大型宣講，被同黨同事游淑慧猛虧「高雄人不要把他拐走」。（國民黨高市黨部提供／柯宗緯高雄傳真）

四大公投被視為明年市長選舉前哨戰，高雄市長陳其邁身負重任，除力拚連任外，也利用公務之餘，趕場宣講盼催出不同意票。反觀藍營在高雄少了強而有力「主帥」，高市議員邱于軒直說，「誰說我們沒有母雞」，她11日將邀請頻被點名參選高雄市長的羅智強及高金素梅宣講，這是兩人首度在高雄合體，也被解讀為市長選舉試水溫。

台北市議員羅智強遭指「空降」選高雄市長，就連國民黨主席朱立倫都盛讚是「羅高雄」。他本人迄今未鬆口，但近來頻到高雄參與公投活動，繼日前夜宿國民黨高市黨部，5日又到高雄宣講，還被同台的北市議員游淑慧猛虧「聽說高雄人最近很愛他，不要把他從台北拐來高雄喔」。

民進黨在高雄公投選戰，不論是宣講有陳其邁親征，街頭看版也與議員合影，被視為最有力的母雞。國民黨方面，高市議員邱于軒則表示，「誰說我們沒母雞，小雞自找母雞」，她坦言羅智強跟高金素梅都很有戰鬥力，是適合參選高雄市長人選，也不畏林秉樞一樣的網軍攻擊。

邱于軒力邀羅智強、高金素梅11日下午3至5時，在大寮包公廟合體宣講，高金素梅也已錄音完畢，近日將強力在街頭宣傳車放送。據悉，當天下午2時還有車隊繞街，從蓮潭國際會館出發一路繞進左營鬧區，途經高雄火車站、美麗島站到鳳山，最後抵達包公廟。

至於基層聲聲喚「母雞」，何時會登場？國民黨高市黨部主委許福明強調，對於羅智強或高金素梅要來參選，都是抱持樂觀開放態度，但目前提名辦法尚未出爐，而眼前這關仍以公投過關為目標，後續人選「只要有機會能贏都歡迎」，會努力找到適合的候選人。

然而，對於藍營頻傳屬意找「空降」人選，藍營高雄基層也顯得焦慮，認為國民黨若重視高雄，應當從在地尋覓年輕有為、願蹲點、扎根地方的優秀人才，而非選前抱佛腳，隨便找人當「砲灰」。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮直言，公投議題不分黨派，此次攸關民生重大議題，國民黨永遠與民眾站一起，會全力以赴爭取更多選民支持，而連日來網軍問題受到全民關注，更凸顯民進黨內部鬥爭，從蔡英文總統到政府官員都是騙，呼籲民眾要用四個同意票，表達對蔡政府的不滿。

國民黨高市議會黨團總召童燕珍則認為，相較於民進黨大場面宣講，國民黨是螞蟻雄兵，不論是黨部主委許福明也都有掌握狀況，並指示各區議員配合宣講、掛看板。