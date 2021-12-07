為刺激新冠疫苗打氣，中央流行疫情指揮中心5日於台北車站設置接種站開打，並贈送100元全聯禮券，吸引大量民眾前往，幾乎塞爆車站大廳。疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午兩度前往視察，疫情指揮中心表示，截至5點已接種逾1700人。
北車接種站自5日下午1點開打，連日湧入大量人潮，截至6日共接種2000多人。為紓解接種人潮，疫情指揮中心緊急加開2動線，三軍總醫院松山分院緊急調度總院人力，共出動3倍人力，另部立台北醫院支援接種，共有3條動線同步施打。
陳時中今天下午結束防疫記者會後，隨即與疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥前往台北車站視察，現場人潮眾多，從迴廊一路排到大廳，將大廳擠得水洩不通。
下午5點半，陳時中二度前往台北車站視察，現場人潮略為舒緩，但仍然大排長龍。莊人祥說明，2點多前往視察時，發現動線上有瓶頸，已緊急加派人力；由於現場有許多外籍移工需要翻譯，已請相關單位幫忙，流程已經比較順暢。
莊人祥指出，今天下午1點開打至5點為止，北車接種站已有1700人完成接種，相較於昨天同一時間才打了1300人。陳時中稍早在記者會上表示今天接種目標為3500人，莊人祥表示，現在已經超過目標的一半，北車接種站將在晚間8點結束排隊，現場排隊人潮都會全數打完。
中央流行疫情指揮中心提醒，因應台北火車站接種站人潮眾多，民眾可就近至板橋車站 B1旅遊服務中心接種疫苗，完成接種後於現場領取限量價值百元禮物（限量領取至12月9日）。
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