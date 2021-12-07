Visa發表最新消費者支付態度報告，在疫情成為長期戰之下，消費者行為也多面向快速轉變。報告顯示兩成台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，近半數則願意在每個人都接種疫苗後出國旅遊；疫情帶動消費面向回歸基本面，主要支付於水電帳單、日常開銷、3C電腦，同時教育與投資面向也進入前五大主要支付場景。

無接觸金融大幅滲透消費者生活，卡片支付、電子錢包、數位銀行成為三大日常，「Visa消費者支付態度報告3.0」顯示，信用卡與簽帳金融卡繼去年首度超越現金，飆升至99％，其中一成消費者將完全不使用現金；95％的受訪者更表示，未來一年將持續或更常使用電子錢包；七成消費者手機已載有行動銀行APP，另外四成消費者會選擇純網銀作為主要銀行。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，我們看到消費者數位優先的思維，以及數位支付及行動金融深植日常生活，這些都將加速更多新興數位場景的發展，在大環境的推波助瀾下，Visa將持續攜手金融機構﹑小微企業以及科技新創等夥伴推動未來數位商務的實踐。

習慣一：疫後回不去了，卡片支付成習慣達99％

非現金支付融入消費者生活：台灣消費者使用信用卡及金融簽帳卡進行非現金支付去年首度超越現金，今年更從80％飆升至99％，顯示非現金支付的數位金融習慣已完全體現在消費者生活中。

連鎖超商等小額支付場景將成支付必爭之地：以往不少消費者在大額消費時才會選用數位支付，但疫情促使消費者不僅為避免接觸減少使用現金，身上也習慣減少攜帶現金。最新調查更顯示，消費者兩人就有一人（50％）即使是200元左右的小額都會選擇數位支付，支付場景更多穿透在消費者日常小額消費超商、超市。

疫後消費者已在實踐非現金生活：疫情促進非現金支付成長，近六成（58％）的消費者表示將持續增加非現金支付的使用，近半（44％）更可維持一周以上非現金生活，甚至有一成消費者未來將完全不會使用現金作為支付方式，顯示疫後消費者已在實踐非現金生活。

習慣二：習慣只帶「手機」錢包出門，95％受訪者未來一年將持續或更常使用

疫情後只想帶「手機」錢包出門：三分之一的（32％）消費者表示相較於疫情前更常使用電子錢包，三大主因為只要帶手機不用帶錢包出門更方便、用電子錢包享更多優惠和回饋，以及覺得用電子錢包支付更快速。95％的受訪者更表示，未來一年將持續或更常使用電子錢包。

電子錢包帶動行動支付：電子錢包的使用習慣也直接帶動行動支付提升，超過半數（52％）消費者已經常使用電子錢包，過半（55％）的消費者同時使用掃碼行動支付、感應行動支付進行消費。

習慣三：七成人手一行動銀行，四成消費者會選擇純網銀作為主要銀行

七成人手一行動銀行：逾四成（41％）台灣消費者因疫情影響使用更多數位銀行服務，七成（74％）消費者手機已經安裝行動銀行，且五成消費者每周至少使用一次行動銀行。認為數位銀行更方便且能可更即時處理數位金融需求，最常使用的業務為查詢帳戶/投資餘額（78％）、帳戶間轉帳（70％）及帳單支付（63％）。

純網銀認知與興趣再提升：相較去年，消費者對於純網銀的認知大幅提升至近八成（79％），消費者主要受純網銀三大誘因吸引，包含開戶回饋、快速方便開戶及更高存款利率，更有41％消費者表示會選擇純網銀作為主要銀行。

調查結果顯示，整體社會正邁向無現金化，但生於數位世代的Z世代（23歲以下）消費者卻有68％從未嘗試過無現金支付。Z世代熟悉數位工具，也是未來消費主力，成新興潛力族群。

趙麗芳指出，疫情加速整體社會的數位進程，數據更帶來新場景洞察，台灣Visa將持續以全球規模及能力拓展數位支付創新，協助商戶與企業採用創新解決方案，提高全球金流與支付的效率與透明度。