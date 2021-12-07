富智康子公司MobileDrive富智捷全力衝刺車用領域並取得豐碩進展，7日宣布延攬NVIDIA AI Lab計畫創辦人、台大資工系教授徐宏民（Winston Hsu）出任首席技術長，未來MobileDrive將整合其AI領域之專業背景與豐富產學合作經驗，翻轉傳統汽車產業。

全球汽車產業正處於自駕與電動技術變革的轉捩點，隨著汽車電子電氣架構（E/E）升級成為趨勢，汽車電子零件與控制單元（ECU）佔整車成本之比例預計將於2025年大幅提升至40％-50％，傳統車廠也因此面臨嚴峻的「數位化」與「AI化」轉型考驗。

面對「軟體定義汽車」（Software-Defined）的時代來臨，「軟硬體整合能力」與「AI技術」將成為彰顯電動車優勢的決勝關鍵，著眼於此，延續富智康（FIH Mobile）15年軟硬體整合開發經驗的MobileDrive富智捷未來也將結合前瞻AI技術，為市場提供更安全、智慧，且性能更加倍的車用解決方案。

MobileDrive富智捷7日宣布正式延攬台大資工系徐宏民教授成為首席技術長。徐宏民擁有十餘年產學背景與新創經驗，專注在電腦視覺、機器學習等AI技術。不僅曾開發世界級頂尖人臉辨識、3D電腦視覺技術，更率領團隊開發出世界首創的可解釋性AI新技術，獲得產學兩界高度關注，更為全球20個頂尖實驗室之一的「NVIDIA AI Lab」計畫主持人。早自2018年起，富智康便與徐宏民教授團隊開啟密切產學合作，進行前瞻3D電腦視覺技術提昇車輛感知能力。期間由徐宏民教授團隊進行創新研究開發、富智康團隊實踐應用場景落地，攜手發掘AI應用之新契機。在徐宏民正式加入後，MobileDrive將持續優化AI技術，並應用於智慧座艙（Smart Cockpit）、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車聯服務（Connected Services）的三大產品。

徐宏民表示，「未來MobileDrive將以AI結合軟體（AI+ Software）、可擴展性（Scalability）、生態系（Ecosystem）為三大發展核心，協助車廠在汽車產業的快速變革中，成功AI以及數位化」。同時並進一步說明，「根據這三大核心，MobileDrive將持續發展AI結合軟體之前瞻技術，並將富智康累積數十年之通訊技術快速引進汽車產業、各式汽車品牌，甚至每位使用者的家中。同時，MobileDrive更將建立一個完善生態系，讓所有車廠、品牌與個人，甚至是維修廠皆可透過其中AI與IoT技術來集中獲利。」MobileDrive未來將AI技術融入車用，讓汽車不再僅是冰冷元件的組合，而會透過主動與被動的多重方式，為消費者提供更加個人化與智能化的全新乘車體驗。