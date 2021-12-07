由於美國空軍目前難以在西太平洋戰場有效發揮戰力，智庫專家透露，拜登政府未來幾年內可能從6大方向推進現代化，包括太空軍抗壓能力、聯合指揮管制系統、「下一代空中優勢」（Next-Generation Air Dominance, NGAD）、移動目標接戰、前進基地生存能力、快速進入戰時體制等。

首先，目前美軍在情報獲取、武器導引、部隊通訊等多方面嚴重依賴太空資產，但中國大陸與俄羅斯正發展網路攻擊或反衛星武器等手段，用於抵銷美軍優勢，因此加強太空資產於戰時的運作能力將成為投資重點。

第二，為集合各軍種力量因應高強度戰爭，聯合作戰指管系統將是其中一大關鍵，讓不同平台以極快速度共享資料，協助指揮官比敵方更快做出決策，並有效提高前線單位的作戰效率。

第三，作為F-22接班人的NGAD，自然也是美國空軍的發展要項之一，最重要的任務是在與先進防空系統及中國大陸殲20、俄羅斯Su-57等戰機對抗下，仍能確保關鍵的空中優勢。

第四，在未來戰爭中，美軍將須同時打擊包括船艦、航空機、來襲武器、地面載具在內的大量移動目標，且許多可能超出現有雷達的接戰能力，因此其有意進一步投資太空感測器，確保能持續探測與追蹤敵方目標。

第五，由於現有的西太平洋美軍基地數量較少，容易在戰爭初期遭敵方優勢火力癱瘓，因此美軍將自多方面著手，包括加強現有基地防禦能力，以及發展能迅速擴大前線基地數量的「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment，ACE）概念等。

最後，由於中俄長期發展網路能力，可能導致本土美軍在準備支援前線時，在後勤等系統受干擾下延誤戰機，因此美軍也將致力於加強網路防禦、快速動員與部署等能力，確保對歐亞盟友的安全承諾。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）表示，上述6大方向來自消息人士，但無法提供此人的確實身分或所屬單位。