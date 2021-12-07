「馨冠吳蘭祖」並為長者圓婚紗夢，為6對長者拍攝婚紗照，見證他們數十年的承諾。（基督菜芥菜種會提供／林良齊台北傳真）

「馨冠吳蘭祖」並為長者圓婚紗夢，為6對長者拍攝婚紗照，見證他們數十年的承諾。（基督菜芥菜種會提供／林良齊台北傳真）

基督教芥菜種會為了扶持認養家庭受助青年在就學期間預備職場軟實力，舉辦為期4年的「多走一哩路」青年培力計畫，其中有一群大專學生因參與計畫而走進台中市東榮八福社區，傾聽長者訴說年輕結婚時未拍婚紗照的遺憾，組成「馨冠吳蘭祖」並為長者圓婚紗夢，為6對長者拍攝婚紗照，見證他們數十年的承諾。

芥菜種會目前認養服務已幫助逾4200名弱勢家庭的孩童，除了關懷社區裡的弱勢家庭，以及附設安置機構長期照顧的兒少，也關心高中畢業、繼續升大學的青年，幫助他們在忙於打工紓緩經濟壓力的同時，藉由正向人際互動的環境及培力課程，從受助者走向助人者，成為具影響力和號召力的未來領袖。

「為長者圓婚紗夢」的青年們在活動執行前置預備及執行過程中，實踐「做中學」的教育理念，在專業知識基礎上累積實務經驗，同時操練彩妝造型、專案企劃、動靜態攝影、媒體宣傳、專案執行、人際溝通、領導與團隊合作等能力，會中邀請長者的親朋好友同聚，分享幸福相伴的點滴，一同見證堅定不移的誓約。

對年輕人來說，結婚拍婚紗照似乎理所當然，然而在這次的圓夢行動中，青年們透過傾聽長者的需要，體會到人們終其一生都需要幸福感，知道自己是被愛、被看重的，而攝影就是一個媒介。因此希望透過這個活動營造長者幸福感，促進心理健康福祉，也讓人們一同紀念並感動這份持守在婚姻承諾中的精神，以及堅定互相扶持的愛。

「馨冠吳蘭祖」的隊長小祖（化名）表示，活動過程中，我們更知道如何和老人家互動，這是從來都沒有的經驗，看到他們開心，就覺得很被激勵肯定。