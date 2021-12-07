上海航交所最新SCFI運價指數再飆新高，貨櫃三雄續扛多頭大旗、連漲四天，萬海周二（7日）飆漲逾8％居冠，長榮也上漲2%，收在144元再創波段高點，儘管萬海漲幅最大，但長榮突破所有均線，且市值衝上7600億最高，被視為三雄領頭羊指標，投資人最關注這波會漲到哪？專家指出，若本周拉回守住半年線 132元，以碗型底技術面上漲，目標價可達 191.5元，手上有船票的水手們可留意。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，上周貨櫃輪指數 SCFI 大漲 2.7％，刷新歷史新高，受 Omicron 效應，美西線單周大漲 4.29％，更瘋狂是東南亞線，上周大漲 12％，近兩周漲逾 20％，整體海運市場農曆年前恐無淡季，運價還有高點可期。

他認為，從跡象顯示，12 月海運運價可望在淡季中跌破眼鏡，關鍵在於美國洛杉磯港及長灘港，為紓解塞港問題，已控制船舶停靠速度，但部分船公司考量運力效益，將暫停美西線或減少船班，造成歐美線大幅度停航及跳港，推升運價走揚。預期貨櫃三雄長榮、陽明、萬海受惠運價走高，估第4季獲利和 EPS仍有高點可期，長榮、陽明單季 EPS 預估跳升至17～18元，全年上看48元。

航運族群近日再度匯聚台股人氣，貨櫃三雄連續4天上漲，周二萬海股價漲8.22%居冠，來到191元，長榮漲2.13％、收在144元，陽明只小漲0.8％，但目前長榮、陽明都已經突破所有均線，上檔賣壓相對較輕。

目前手上有船票的投資人能抱到何時？蔡明彰舉長榮為例，長榮市值衝上7600億元最高，且新增運力最多，視為貨櫃三雄領頭羊觀察指標，已突破碗型底壓力 138.5 元，若本周拉回守住半年線132 元，目標價可達到 191.5 元，一旦長榮漲勢再起，不只推升航運股，也會帶動鋼鐵、塑化其他周期股。

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