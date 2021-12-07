雲林區漁會連續7年拿下全台烏魚子評鑑冠軍，所生產的烏魚子品質優異，大受歡迎，日前剖烏取卵時發現1片重達1斤9兩的罕見超大烏魚子，此片生烏魚子曬乾後約還有1斤3兩，由於大型烏魚子數量稀少，價格也相對較高，估計此片烏魚子要價近4000元。

雲林區漁會參加漁業署舉辦的「台灣10大優質烏魚子競賽」，連續7年拿下團體總冠軍，因此每年冬天開賣烏魚子，都吸引許多民眾訂購，區漁會最近忙著剖烏取卵，發現1片超大烏魚子，拿到秤重器一秤，竟達1斤9兩，讓大家直呼「沒看過這麼大的」、「1片就吃到飽」。

區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚養殖數量比往年少，烏魚子因量少價揚，漲幅約2至3成，漁民見價格看俏紛紛捕撈，大、小尾都不放過，這尾烏魚應是養殖1年以上的「過冬烏」，烏魚子才會如此巨大，並不常見。

林傳育說，1斤9兩的生烏魚子，經過鹽漬、加壓、曬乾等加工過程，約還有1斤3兩，今年大部分的加工後烏魚子都不大，1片多為5至7兩，較大的約9兩，1片重達1斤3兩相當罕見，因此價格會比一般烏魚子更高，估計要價近4000元。

林傳育說明，烏魚子可從「外觀、風味、質地與口感」3大項目辨別好壞，「色澤通透金黃、外型勻稱、觸感軟硬適中」、「吃起來口齒留香、有點黏又不會太黏」，就是優質品。大小並不是重點，但勝在「物以稀為貴」，拿來送人非常有特色。

區漁會指出，「烏魚產業文化節」將於本月25日登場，基於疫情還未完全消退，因此取消「烏魚大餐」辦桌活動，改為烏魚美食推廣，歡迎大家前來嘗鮮。