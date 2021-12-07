上市櫃公司2021前三季海外、大陸投資都賺爆，成績亮眼。金管會證期局副局長蔡麗玲7日公布上市櫃公司2021年第3季海外及大陸投資情形，今年前3季上市櫃海外不含大陸投資合計利益達9181億元，較去年同期增加5458億元、年增146.6％，寫下十年獲利新高。對陸投資也相當亮眼，今年前3季上市櫃合計利益3795億元，整體較去年同期增加1026億元，與近十年同期相較，也寫下獲利金額為最高。

證期局統計，今年獲利最強前三大包括：「航運業」，今年前三季賺2947億元、較去年同期215億元增加2732億元、「半導體業」今年前三季賺759億元較去年同期260億元增加499億元、「其他電子業」今年前三季賺953億元、較去年同期483億元增加470億元。

蔡麗玲分析，上市及上櫃公司本期投資利益分別較2020年同期增加5379億元及79億元，主要是因貨櫃運價上漲、智慧型手機等產品需求增加所致。

證期局統計，截至今年第3季止，上市公司共713家、上櫃公司567家，合計1280家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1635家之78.29％，較去年底減少1家。另外，上市公司累計投資6兆3831億元，上櫃公司6326億元，合計7兆157億元，較去年底增加2050億元。

蔡麗玲分析，主要是投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

在大陸投資部份，蔡麗玲指出，截至今年第3季止，共1202家赴大陸投資（上市公司676家，上櫃公司526家）占全體上市(櫃)公司總家數1635家之73.52％，較去年底增加3家。

截至今年第3季止，上市櫃累計投資大陸2兆5306億元（上市公司累計投資2兆2815億元、上櫃公司2491億元），較去年底增加188億元，蔡麗玲分析，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。上市櫃對陸投資今年前3季投資損益，上市櫃合計利益3795億元，整體較去年同期增加1026億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加974億元及52億元，主要是智慧型手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加所致。

今年前3季上市櫃對陸投資收益匯回金額302億元，截至今年第3季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為5267億元及516億元，合計5783億元，占累積原始投資金額2兆5306億元之22.85％。

蔡麗玲指出，今年第3季投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。