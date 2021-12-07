110學年富邦人壽大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽經過一天休兵日，7日持續在高雄義守大學熱戰，國立體大得分點平均，5位球員都有雙位數得分，首節打完就取得20比9領先，終場87比54輕取本季從二級升上一級的僑光科大，收下2連勝。

國體教頭桑茂森表示，球隊目前只有鍋翰、韓杰諭、莊家誠、陳澔翔4名碩班或大四、大三學長，既然球隊陣容年輕化，就讓球員盡情打出年輕球隊的衝勁，去場上奔跑、衝擊對手，也謝謝SBL桃園璞園建築、PLG桃園領航猿兩支成人賽事球隊因為地緣關係平常和球隊交流，幫助大專球員成長。

目前雖然搶下2連勝，但桑茂森保守說球隊本季目標還是成功保級為主，球隊目前也還沒對到其他一級強隊，在面臨成熟球隊時學習對方優點、相信自己變更好，就算是這場比賽對手僑光，身體素質也不錯，也可以讓國體學到正規外的方式。

國體韓杰諭、陳冠中各攻下11分，郭翰、莊家誠與來自香港的陳家豪都是10分，陳家豪之前隨香港隊來台訓練時被桑茂森看到，開啟到台灣大專籃球闖蕩的大門，由於訓練量和過去在香港時多了一倍，一開始陳家豪花了時間努力跟上、適應，未來想持續成長，希望可以繼續打上去，往職業賽挑戰看看。

國立體大韓杰諭搶下11分、7籃板。（大專體總提供）