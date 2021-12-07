南投縣全縣運動會經過4天鏖戰，7日閉幕，共有9項11人破大會紀錄，其中，草屯商工林哲緯，在高男3000公尺障礙賽、高男1500公尺，雙破大會紀錄；他日前參加新北城市盃全國田徑公開賽，在高男3000公尺跨欄勇奪第1名，堪稱明日之星。

林哲緯在3000公尺障礙賽，以9分56秒42破大會紀錄，（原紀錄10分14秒28）；接著在高男1500公尺以成績4分14秒26再破大會紀錄，（原紀錄4分16秒35）。林哲緯12月4日參加新北城市盃全國田徑公開賽，在高男3000跨欄榮獲第1名；11月參加全國中等學校田徑錦標賽競賽，也名列前茅。

林哲緯感謝草商簡榮基老師的指導，才有今天的成績；還有母校水里國中教練吳再華，與體育老師陳民軒的栽培，現在假日或寒暑假還是會回母校練習。

吳再華表示，林哲緯愈練愈好，因為很聽話又願意改進及勤練，加上專業指導，成績突飛猛進，未來應是國手級。

今年全縣運動會破大會紀錄的選手，還包括田徑小男跳遠代表草屯鎮公所的陳柏翰，獲得第1名，成績4公尺98；國女鉛球三光國中陳宥靜冠軍，成績10公尺38；高男標槍草屯商工吳炳燊冠軍，成績60公尺20。

國男鏈球南投國中邱增銀第1名，成績34公尺44；社女5000公尺草屯鎮公所周憶恬奪冠，成績23分4.65；社女5000公尺埔里鎮公所侯安華成績23分49.59。高女鉛球草屯商工林意芸第1名，成績11公尺48；草屯商工林芊彣第2名，成績11公尺35，也破大會紀錄。●左「文」、右為「彪」的右邊